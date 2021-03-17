Подозревают, что все эти вещи спрятали в пещере еще во время иудейского восстания против Рима во 2 веке нашей эры.

Древние свитки с библейскими надписями обнаружили израильские археологи. Исследователи говорят - им может быть почти две тысячи лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Найти древности удалось в пустынной пещере недалеко от Иерусалима. На кусках пергамента на греческом языке написаны стихи из книги 12-ти малых пророков. Вместе со свитками удалось раскопать уцелевшую корзину и древние монеты с изображением пальм.

Читайте такжеВ Киеве показали истинное лицо Ярослава Мудрого (фоторепортаж, видео)

Подозревают, что все эти вещи спрятали в пещере еще во время иудейского восстания против Рима во 2 веке нашей эры.

Археологи говорят, такие ценные находки в регионе им не попадались более полувека.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко