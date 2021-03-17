Древние свитки с библейскими надписями обнаружили израильские археологи. Исследователи говорят - им может быть почти две тысячи лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Найти древности удалось в пустынной пещере недалеко от Иерусалима. На кусках пергамента на греческом языке написаны стихи из книги 12-ти малых пророков. Вместе со свитками удалось раскопать уцелевшую корзину и древние монеты с изображением пальм.
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Подозревают, что все эти вещи спрятали в пещере еще во время иудейского восстания против Рима во 2 веке нашей эры.
Археологи говорят, такие ценные находки в регионе им не попадались более полувека.
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