Новый USB будет симметричным и получит скорость в 10 гигабит в секунду

В новом формате USB, который получил название Type-C, разработчики увеличили скорость передачи данных.

Пропускная способность нового USB составляет 10 гигабит в секунду, что позволит новому разъему вытеснить HDMI. Кроме того, был значительно уменьшен размер штекера и порта, что позволит уменьшить толщину гаджетов, сообщает ТСН.

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Но главным отличием USB Type-C стала его симметричность, которая позволяет вставлять штекер в любом положении. С новым портом не придется заботиться о том, чтобы воткнуть кабель "правильной стороной".

Как ожидается, полноценное внедрение нового USB может занять достаточно много времени, а пользователям придется вновь вспомнить о переходниках.