Богатырева: нужно закончить дискуссии о собственном ядерном цикле Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос строительства завода по производству ядерного топлива требует проведения гражданского плебисцита и согласованных действий правительства и Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня на брифинге в Киеве по итогам заседания СНБО 1 февраля.

«Нужно закончить дискуссии о создании полного украинского собственного ядерного цикла и строительстве ядерного завода. Такой вопрос требует гражданского плебисцита и формирования надежной политики правительством и парламентом», – сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Энергетическая стратегия до 2030 года предусматривает строительство в Украине до 2014 года завода по производству ядерного топлива. По оценкам экспертов, организация собственного сборочного производства ядерного топлива обойдется Украине от 0,5 млрд. до 1 млрд. долл.

Известно, что сегодня в Украине реализованы такие элементы ядерного топливного цикла, как добыча урановой руды, эксплуатация топлива на электростанциях и, частично, хранение отработанного ядерного топлива (ОЯТ), поскольку пока в стране есть только одно хранилище ОЯТ - на площадке Запорожской АЭС.