Американские IT-гиганты присоединились к санкциям против российских компаний

Американские IT-гиганты Microsoft, Oracle, Symantec и Hewlett-Packard (HP) присоединились к санкциям в отношении ряда российских банков и компаний и могут полностью прекратить сотрудничать с ними, сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на источники в IT-подразделениях двух российских банков.

Согласно сообщению, информацию о введении санкций также подтвердил ответственный секретарь комиссии Госдумы по стратегическим информационным системам Андрей Черногоров.

По данным издания, источник, близкий к банку «Россия», сообщил, что в банке ожидают отключения части зарубежного программного обеспечения «со дня на день». По словам другого собеседника, сотрудники Microsoft и Oracle встречались по этому поводу с представителем одного из банков, попавших под санкции, но пока не стали отключать его от своих продуктов.

На данный момент специалисты российских банков в экстренном порядке ищут возможности заменить продукты американских IT-компаний.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Европейский Союз расширил санкционный список россиян еще на 15 человек, среди них - вице-премьер Дмитрий Козак, начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и начальник ГРУ Игорь Сергун. Они подпадают под вторую стадию санкций ЕС - заморозку активов и запрет на выдачу виз в связи с событиями на Украине. Теперь в санкционном списке ЕС - 48 человек.

Кроме того, 28 апреля США ввели санкции против семи граждан РФ и 17 компаний. По словам пресс-секретаря Белого дома Джей Карни, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также из-за позиции России по Украине. «С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса», - заявил Карни, назвав «неоспоримой» причастность России к насилию на востоке Украины. В список, в частности, вошли: Олег Белавенцев, Сергей Чемезов, Дмитрий Козак, Евгений Муров, Алексей Пушков, Игорь Сечин, Вячеслав Володин, ООО "Акваника", ООО "Авиа групп", ООО "Авиа групп Норд", ЗАО "Зест", Инвесткапиталбанк, Собинбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-М, ИК "Аброс", "Трансойл", Volga Group.

Также санкции против России расширили Канада и Япония.