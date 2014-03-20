Япония разработает систему прямой связи между авто, которая заменит клаксоны

Группа японских автоконцернов и производителей электроники разрабатывают систему прямой связи между автомобилями, которая позволит отказаться от привычных клаксонов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

В разработке участвуют ведущие японские автогиганты Toyota и Honda, производитель автозапчастей DENSO и электронная корпорация Panasonic. Цель проекта - создание универсального средства связи, работающего в частотном диапазоне 700 мегагерц. Предполагается, что с помощью такого устройства водители смогут напрямую обращаться к своим "соседям" на дорожном полотне и предупреждать о маневре.

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Как ожидается, система позволит заметно улучшить взаимопонимание между водителями, недостаток которого в большинстве случаев является причиной ДТП. В то же время, по замыслу разработчиков, отказ от звуковых сигналов, к которым многие автомобилисты прибегают при возникновении опасных ситуаций на дороге, также будет полезен, поскольку резкий звук клаксона нередко только приводит к обратному эффекту и провоцирует аварию.

Как ожидается, первые модели автомобилей, оснащенные такой системой связи, будут выпущены в продажу в Японии к 2017 году.

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Японские дороги считаются одними из наиболее безопасных в мире. По данным центрального полицейского управления страны, число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Японии в 2013г. опустились до рекордно низкого уровня - 4373 человека. Добиться такого результата японским властям удалось за счет ужесточения правил дорожного движения, а также ряда инициатив местных автоконцернов.

Так, три ведущих автогиганта страны Toyota, Honda и Nissan поставили перед собой цель снизить число жертв ДТП в стране до нуля. Для этого концерны планируют внедрить на своем производстве последние технологические разработки, направленные на предотвращение инцидентов - специальные радары и устройства по автоматизации управления автомобилем.