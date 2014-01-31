Microsoft отказывается от навязывания плиточного дизайна

В бета-версии нового обновления для Windows 8.1, которое получило "говорящее" название Update 1, плиточный дизайн отключен уже по умолчанию, сообщает ТСН.ua. После загрузки Windows пользователь попадает сразу на привычный рабочий стол.

Такое решение, можно расценивать, как шаг назад от навязывания нового Metro-интерфейса, более рассчитанного на планшетники и смартфоны, чем на компьютеры без сенсорного экрана.

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Отказ от навязывания "плиток", скорее всего, связан с негативными отзывами ряда пользователей, которые жаловались на неудобство использования нового интерфейса на обычных компьютерах. А также полученной статистикой, которая показала, что люди предпочитали работать с обычным рабочим столом.

Кроме того, еще одной особенностью Windows 8.1 Update 1 станет снижение системных требований, что сделает ее доступной для планшетников, которые не отличаются высокой производительностью.

Также пользователи Windows 8.1 получат возможность прикреплять к классическому рабочему столу Metro-приложения.