Yahoo! сообщила об атаке хакеров и утечке данных своих пользователей

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на CNBC.

«Недавно мы обнаружили скоординированные попытки получить несанкционированный доступ к аккаунтам Yahoo Mail, — говорится в сообщении компании. — После обнаружения мы немедленно предприняли действия для защиты наших пользователей».

Yahoo! отправила сообщения на резервный адрес или на телефон «пострадавших» пользователей об изменении их пароля, с дальнейшими инструкциями. Другим пользователям компания также рекомендует сменить пароль аккаунта.

Читайте такжеРоссия шпионила за сотнями иностранных компаний через интернет – СМИПри этом в Yahoo! не стали уточнять, как долго были в курсе возможной утечки и сколько данных в итоге могло быть похищено. Но компания подчеркивает, что данные пользователей были получены не с серверов Yahoo!, а от «третьей стороны». Хакеры воспользовались логинами и паролями, которые были украдены во время другой утечки данных.