На Донбассе изобрели способ делать топливо из отходов
Луганские ученые получили углеводородное сырье, которое по свойствам напоминает сырую нефть.
Команда луганских разработчиков изобрела способ, как из отходов получить альтернативное топливо, которое способно превратить машиностроение практически в безотходное производство. А за свою разработку изобретатели уже получили награду высшей пробы на Международном конкурсе молодежных инноваций «Новое время» в Севастополе.
Как рассказал «Сегодня» один из разработчиков Николай Горбунов, вся хитрость заключается в том, чтобы по-особому смешать мусор.
«Мы берем отходы, которые достаточно сложны в переработке: это резинотехнические изделия, например, автомобильные покрышки или отработанное машинное масло, которое также является отходом. Потом эти компоненты смешиваются в определенных пропорциях в специальной камере. Ноу-хау состоит в том, что процесс смешивания происходит под воздействием озона. На выходе мы получаем углеводородное сырье, которое по свойствам напоминает сырую нефть», — пояснил аспирант ВНУ им. Даля.
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Область применения такого топлива достаточно широка. К примеру, оно может быть использовано в теплоэнергетических установках, работающих на низкопробном жидком углеродном материале. Фактически способ предполагает почти безотходное производство в машиностроении.
Правда, по словам разработчиков, к сожалению, топливо не способно потеснить традиционные источники энергии.
«Объемы производства топлива и объемы резинотехнических отходов просто несопоставимы. Поэтому наше топливо не сможет вытеснить использование в промышленности газа и нефти, но способно разнообразить ассортимент энергопоставок в Украине, — объясняет Горбунов. — Тем более, что это не просто новое топливо, а переработка отходов, которые серьезно загрязняют окружающую среду».
Вместе с коллегами Николай Горбунов уже получил патент на свой способ переработки отходов, а сейчас разработчики ноу-хау заняты поиском источников финансирования проекта.