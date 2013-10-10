На Донбассе изобрели способ делать топливо из отходов

Команда луганских разработчиков изобрела способ, как из отходов получить альтернативное топливо, которое способно превратить машиностроение практически в безотходное производство. А за свою разработку изобретатели уже получили награду высшей пробы на Международном конкурсе молодежных инноваций «Новое время» в Севастополе.

Как рассказал «Сегодня» один из разработчиков Николай Горбунов, вся хитрость заключается в том, чтобы по-особому смешать мусор.

«Мы берем отходы, которые достаточно сложны в переработке: это резинотехнические изделия, например, автомобильные покрышки или отработанное машинное масло, которое также является отходом. Потом эти компоненты смешиваются в определенных пропорциях в специальной камере. Ноу-хау состоит в том, что процесс смешивания происходит под воздействием озона. На выходе мы получаем углеводородное сырье, которое по свойствам напоминает сырую нефть», — пояснил аспирант ВНУ им. Даля.

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Область применения такого топлива достаточно широка. К примеру, оно может быть использовано в теплоэнергетических установках, работающих на низкопробном жидком углеродном материале. Фактически способ предполагает почти безотходное производство в машиностроении.

Правда, по словам разработчиков, к сожалению, топливо не способно потеснить традиционные источники энергии.

«Объемы производства топлива и объемы резинотехнических отходов просто несопоставимы. Поэтому наше топливо не сможет вытеснить использование в промышленности газа и нефти, но способно разнообразить ассортимент энергопоставок в Украине, — объясняет Горбунов. — Тем более, что это не просто новое топливо, а переработка отходов, которые серьезно загрязняют окружающую среду».

Вместе с коллегами Николай Горбунов уже получил патент на свой способ переработки отходов, а сейчас разработчики ноу-хау заняты поиском источников финансирования проекта.