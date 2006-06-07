Sony выпустила свою первую цифрозеркальную камеру (фото)

Sony представила свою первую цифрозеркальную камеру Sony Alpha DSLR-A100. Этот фотоаппарат станет первой зеркальной камерой, созданной новым подразделением Sony Alpha, которое будет специализироваться в сфере производства полупрофессиональной и профессиональной фотоаппаратуры, сообщает Tech Tree.

Цифрозеркалка Alpha DSLR-A100 с 10,2-мегапиксельным сенсором была создана с применением технологий компании Konica Minolta, которая продала свой фотобизнес в январе 2006 года и передала свои разработки Sony.

Камера DSLR A100 обладает уровнем светочувствительности до ISO 1600, а также оснащена системой стабилизации изображения Super SteadyShot. Автоматической настройкой экспозиции и цвета займется система Dynamic Range Optimizer (DRO).

Помимо этого, под корпусом камеры можно будет обнаружить процессор обработки изображений Bionz, который позволит осуществлять съемку со скоростью до 3 кадров в секунду. Элемента питания камеры должно хватить на 750 снимков.

Стоит отметить, что, в отличие от других камер производства Sony, Alpha будет поддерживать работу с различными типами карт памяти: CompactFlash Type I/II, Microdrive. Работа с Memory Stick PRO и Memory Stick PRO Duo будет осуществляться с помощью входящего в комплект поставки адаптера.

Первая камера Alpha в варианте Body появится на прилавках в июле 2006 года по цене в 900 долларов.

Лента.ру