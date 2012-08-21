Apple побила рекорд мира по капитализации
00:39, 21 августа 2012Наука и IT
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Компания Apple, производитель компьютеров, мобильных телефонов и программного обеспечения, стала самой дорогой компанией за всю историю рынка.
Apple стала самой дорогой компанией в истории
Стоимость акций Apple из расчетов, основанных на индексе Dow Jones, сейчас оценивается более чем в 620 миллиардов долларов. Это на десять миллиардов больше стоимости компании Microsoft в 1999 году, когда был зарегистрирован предыдущий рекорд.
Рост акций Apple связывают с ожиданием успешного запуска новых продуктов – iPhone 5 и уменьшенной версии iPad. Есть сведения, что Apple также разрабатывает собственную модель телевизора, передает Радио Свобода.
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