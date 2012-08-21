Apple побила рекорд мира по капитализации

Стоимость акций Apple из расчетов, основанных на индексе Dow Jones, сейчас оценивается более чем в 620 миллиардов долларов. Это на десять миллиардов больше стоимости компании Microsoft в 1999 году, когда был зарегистрирован предыдущий рекорд.

Рост акций Apple связывают с ожиданием успешного запуска новых продуктов – iPhone 5 и уменьшенной версии iPad. Есть сведения, что Apple также разрабатывает собственную модель телевизора, передает Радио Свобода.