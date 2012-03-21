Internet Explorer впервые утратил мировое лидерство среди браузеров

На прошлых выходных интернет-браузер Chrome впервые обошёл по популярности Internet Explorer в мировом масштабе, сообщает сегодня "Зеркало недели" со ссылкой на Cnews

В воскресенье, 18 марта, рыночная доля Chrome достигла 32,7%. В то же время IE занимал 32,5% глобального рынка. Третьим по популярности веб-обозревателем, по оценкам StatCounter, является Firefox с 24,8%; далее следуют Safari и Opera, доли которых равны 7,1 и 1,9%.

Однако Internet Explorer быстро смог вернуть себе пальму первенства. 20 марта доля веб-обозревателя компании Microsoft в мировом масштабе равнялась 33,1%, а Chrome — 31,1%.

Аналитики объясняют это тем, что Chrome является «браузером выходного дня»: в субботу и воскресенье его популярность возрастает, тогда как популярность IE, наоборот, снижается.

Несмотря на то, что Chrome продержался на первом месте лишь один день, динамика свидетельствует о том, что рано или поздно он станет лидером надолго. По прогнозу аналитиков, это произойдет приблизительно к маю 2012 г.

Впрочем, во многих отдельно взятых регионах Internet Explorer уже давно потерял лидерство.В частности, России он находится на третьем месте. Первую и вторую строки в рейтинге занимают Chrome и Firefox.