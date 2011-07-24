Украинский Google переехал

Компания Google официально получила права на доменное имя google.ua, сообщается на сайте компании "Хостмастер", администратора домена .UA.

Тяжбу за домен google.ua с украинской компанией "ГОУ ОГЛЕ" поисковик вел несколько лет. Все время, пока шли разбирательства, украинская версия Google была доступна по адресу google.com.ua. Пользователи, которые заходили на google.ua, автоматически перенаправлялись на сайт знакомств "Кохаймось!".

В 2009 году Хозяйственный суд Киева постановил, что "ГОУ ОГЛЕ" обязана передать домен поисковику, однако владельцы компании подали апелляцию. В июне 2010 года Киевский апелляционный суд принял сторону Google в споре двух компаний.

По данным сервиса hostspider.net.ua, Google стала владельцем домена google.ua 21 июля 2011 года. Сейчас при заходе на google.ua осуществляется переадресация на google.com.ua, но в ближайшее время украинская версия поисковика станет доступна по новому адресу, уточняет Лента.ру.