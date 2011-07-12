Губернатор: 43 агрегата обеспечат энергией 4 района

Открытие ветряного парка "Новоазовский" состоялось в с.Безыменное на побережье Азовского моря.

"43 ветроагрегата будут давать энергии больше в год, чем потребляют четыре прилегающих района - Тельмановский, Новоазовский, Першотравневый и Володарский. То есть 2,5 таких ветропарка закроют потребность такого мощного потребителя как Мариуполь", - заявил на открытии парка глава Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

"Приблизительно через пять-семь лет традиционная энергетика станет дороже той (альтернативной), которая сегодня кажется дорогой..." - приводит слова председателя НКРЭ Сергея ТИТЕНКО РИА "Новости".

Справка. В с.Безымянном реализуется инвестиционный проект по строительству 43 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Срок реализации проекта 2010-2014 годы. Проектная мощность ветровой электростанции - 107,5 МВт. Стоимость проекта составляет 1,8 миллиарда гривен.

На данный момент завершено строительство первой и второй очереди проекта, смонтированы десять ветроустановок общей мощностью 25 МВт. Начато строительство третьей очереди в составе 13 ветроэнергетических установок общей мощностью 32,5 МВт.

Украина намерена активно внедрять энергоэффективные технологии и альтернативные виды энергии, в частности, ветряную и солнечную. Солнечные электростанции правительство Украины планирует строить в Крыму, Одесской, Херсонской и Николаевской областях, ветровые - на берегах Черного и Азовского морей, в Донецкой и Луганской областях. В интересах развития альтернативных видов энергии и соответствующих технологий приняты законы, дающие значительные льготы для инвесторов.