Мэр считает перспективным автономное отопление в Киеве

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает перспективным переход с централизованного на автономное отопление в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на открытии под заселение жилого дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в которых передается инвесторам «Элита-Центр».

«Есть перспективы», - сказал А.ПОПОВ, отвечая на вопрос по поводу перспективности внедрения автономного отопления в Киеве.

«Единственное, что в крупных городах очень опасно, когда в одном доме разные системы подачи тепла. Если, например, в этом доме люди решили, что тут будет автономное отопление в каждой квартире, или отдельная котельная на дом, это возможно. Но если в одной квартире так, а во второй – иначе, экономика работать не будет. У нас еще будут проблемы с точки зрения безопасности», - пояснил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. Виктор ЯНУКОВИЧ позитивно оценил реализованные на Закарпатье шаги в сфере энергосбережения, в частности, отказ области с осени текущего года от централизованного теплоснабжения. Глава государства считает, что этот опыт области должен быть распространен на всю страну.