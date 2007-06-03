Экологические технологии не противоречат экономической эффективности

Министры по вопросам защиты окружающей естественной среды Европейского Союза призывают к более эффективному использованию энергетики и ресурсов в промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе немецкого президентства в ЕС, об этом они заявили в субботу, 2 июня, во время неформального заседания Совета министров в Эссене (Германия).

“Мы не только хотим сделать экономику ЕС самой конкурентноспособной в мире, но и быть пионерами в ресурсоэффективности и экологических инновациях”, - заявил министр по вопросам охраны окружающей среды председательствующей в ЕС Германии Сигмар ГАБРИЕЛЬ.

По словам немецкого министра, экологические технологии уже играют важную роль в экономике ЕС, а их рыночный объем должен удвоиться с 1 млрд. евро в 2005 году до 2,2 млрд. евро в 2020 году.

Министры экологии заявили, в частности, о поддержке ряда специфических мероприятий для улучшения эффективности использования энергии и ресурсов и отметили фундаментальную важность внесения изменений к европейской схеме торговли квотами на выбросы “парниковых” газов в атмосферу.

Министры также обсудили вопрос последующей гармонизации налоговых систем в области энергетики и согласились уделять больше внимания на национальном уровне производству экологически чистой продукции.