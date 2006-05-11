BMW M6 станет кабриолетом (фото)

Компания BMW готовит открытую версию своего спортивного купе M6. Ожидается, что новинку представят публике этой осенью на автосалоне в Париже.

Как и купе M6, новый кабриолет получит пятилитровый двигатель V10, мощность которого составляет 500 лошадиных сил. Автомобиль будет комплектоваться семиступенчатой секвентальной коробкой передач, уже знакомой по купе M6 и седану M5. Также возможна шестиступенчатая механическая трансмиссия, которая дебютирует на M5 этой осенью.

Ожидается, что новый кабриолет с матерчатой крышей будет тяжелее купе, крыша которого для облегчения веса сделана из пластика. Мировые продажи новинки начнутся в 2007 году.

Лента. ру