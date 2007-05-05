Хакеры атаковали сайт Компартии

12:44, 05 мая 2007
Наука и IT
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На ресурсе ведутся восстановительные работы

Сайт Коммунистической партии Украины подвергся хакерской атаке.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности на сайте висит объявление: «наш сайт подвергся хакерской атаке, в данный момент ведутся восстановительные работы. Для перехода на основную страницу нажмите на ссылку http://kpu.net.ua/Main. Приносим извинения за доставленные неудобства».

 

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