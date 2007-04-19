Американские РЛС могут быть размещены не только на Кавказе

Американские радиолокационные станции (РЛС) как элемент системы ПРО в Европе могут быть размещены не только на Кавказе, заявил директор американского агентства по противоракетной обороне (ПРО) генерал-лейтенант Генри Оберинг.

"РЛС может быть не только на Кавказе, но и в другом регионе", - сказал Оберинг журналистам в Брюсселе. По его словам, речь идет о создании мобильной РЛС, которая может быть установлена через несколько лет.

Но будут и другие, стационарные РЛС, добавил он.

Помимо стран Восточной Европы, планируемое размещение элементов системы ПРО будет перекрывать от нанесения ракетных ударов территорию Италии, Греции и Турции, сообщил Оберинг.

Как отметил со своей стороны замминистра обороны США Эрик Эдельман, принимая во внимание обеспокоенность России, США хотели сделать так, чтобы сотрудничество между Вашингтоном и Москвой охватывало "весь спектр ПРО, поскольку это общая угроза".

РИА "Новости"