Тихонов о глобализации, информационной безопасности и спецсвязи

Вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ считает, что в условиях развития глобального информационного общества, широкого использования информационных технологий особое значение приобретают вопросы информационной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом он заявил во время торжественного собрания личного состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, посвященного Дню Независимости Украины.

По словам вице-премьера, сейчас информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни граждан. «На протяжении девятнадцати лет развивается наше государство, его экономика, в том числе и информационные технологии», – отметил В.ТИХОНОВ.

Он выразил уверенность, что «каждый из работников чувствует гордость и личную ответственность за порученное дело, делает достойный вклад в защиту информации в государстве, а результаты этой работы свидетельствуют о высоком уровне профессионализма».

Вице-премьер-министр пожелал работникам Службы здоровья, успехов, творческого вдохновения и добра.