В США начались испытания сетецентрического бомбардировщика

Американский авиастроительный концерн Boeing начал летные испытания модернизированного дальнего стратегического бомбардировщика B-1B Lancer с новым цифровым оборудованием, сообщает Лента.ру. Первый полет самолета B-1 FIDL (Fully Integrated Data Link) с высокоскоростной линией передачи данных Link-16, состоялся 4 июня 2010 года на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии и длился четыре часа.

Благодаря Link-16 модернизированные B-1B могут быть интегрированы в единую информационную сеть Пентагона и стать участниками сетецентрических боевых операций, в ходе которых происходит быстрый обмен оперативной информацией между различными военными подразделениями. Сейчас на вооружении ВВС США состоит 66 бомбардировщиков B-1B. Согласно планам Пентагона, все они будут модернизированы до версии FIDL.

Ранее стало известно, что ВВС США приняли решение о продлении срока службы B-1B до 2040 года. Такое решение было принято в связи с отказом Пентагона от программы разработки дальнего бомбардировщика нового поколения. Кроме того, B-1B регулярно проходили модернизацию и их техническое состояние не вызывает у военных нареканий.