Запущен самый мощный суперкомпьютер всея СНГ и Восточной Европы

В Томском государственном университете введен в строй самый мощный компьютер в СНГ и странах Восточной Европы. Машина под названием "СКИФ Cyberia" входит в число ста наиболее производительных компьютеров в мире.

"Скиф", на строительство которого было потрачено 800 миллионов рублей, оснащен 566 двухъядерными процессорами Intel Xeon 5150, объем оперативной памяти компьютера составляет 1,1 терабайта, а объем внутреннего дискового пространства - 22,5 терабайта. Максимальная производительность системы составит 12 триллионов операций в секунду (терафлопов).

Суперкомпьютер занимает площадь в 72 квадратных метра и весит 16 тонн. На церемонии открытия машины присутствовал губернатор Томской области, который отметил, что в Томске "очень много мозгов, и к этим биологическим мозгам теперь прибавляются и технические мозги".

Сегодня самым мощным на планете компьютером является машина BlueGene/L System, разработанная специалистами IBM совместно с Администрацией по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration, NNSA) США . Производительность этой машины составляет 280,6 терафлопа.

РИА "Новости"