Иран запустил ракеты ”Зальзаль” и ”Фаджр-5”

Иран в ходе начавшихся в воскресенье военных учений произвел запуски ракет "Зальзаль" (радиус действия 350 километров) и "Фаджр-5" (радиус действия 70 километров).

Запуск ракет прошел успешно, сообщило иранское информационное агентство Фарс со ссылкой на высокопоставленного представителя сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Пятидневные военные учения КСИР проходят на севере страны близ города Гярмсар (провинция Семнан) в 100 километрах юго-восточнее Тегерана.

"Цель проведения маневров - оценить оборонительный и наступательный потенциал ракет", - сообщил ранее представитель КСИР.

Это первые ракетные испытания после введения санкций Совета Безопасности ООН против Ирана в конце декабря 2006 года в связи с его ядерной программой.