Украина и Россия вместе возобновят производство самолетов «Руслан»

Российская группа компаний «Волга-Днепр» и украинская компания ОАО «Мотор Сич» создали совместное предприятие - управляющую компанию ОАО «Грузовые летательные аппараты» - для восстановления серийного производства самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Как сообщает РИА «Новости», по словам президента группы компаний “Волга-Днепр” Алексея ИСАЙКИНА, управляющая компания будет выполнять курирующие и организаторские функции при реализации проекта.

По его словам, для реализации проекта потребуется 500 млн. долл. "Изначально, согласно бизнес-плану, предполагалось, что инвестиции в проект составят 400 млн. долл., однако позже выяснилось, что потребуется большая сумма", - сказал он.

Он также отметил, что доли «Волга-Днепр» и «Мотор Сич» на первоначальном этапе составят 59% и 41% соответственно.

Как сообщал УНИАН, 24 октября 2006 года по итогам заседания Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин, Украина и Россия договорились о возобновлении совместного серийного производства самолетов Ан-124.

15 декабря в Киеве АНТК им. О.К.Антонова подписало с ЗАО «Авиакомпании Волга-Днепр» (Ульяновск, Россия) и ЗАО «Авиастар-СП» (Ульяновск, Россия) соглашение о порядке модернизации и производстве сверхтяжелых транспортных самолетов семейства Ан-124 «Руслан». Новые варианты «Руслана» отличаются от базовой версии самолета уменьшенным составом экипажа, увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью, а также новым навигационно-пилотажным комплексом, новыми двигателями, доработанными в соответствии с новейшими стандартами ICAO.

Справка УНИАН. Самолет Ан-124 «Руслан» был создан в КБ имени Антонова в 1982 году. Серийно его модификации Ан-124-100 и Ан-124-100М-150 выпускались на ульяновском авиационном заводе ЗАО "Авиастар-СП" и киевском государственном авиационном заводе "Авиант" до 1995 года.

В 2003 году на авиасалоне МАКС-2003 Россия и Украина договорились о создании программы по восстановлению производства, о разработке и выпуске новой версии самолета Ан-124 для мирового рынка.

При взлетном весе около 400 тонн «Руслан» может перевозить груз весом до 150 тонн на расстояние более 3 тысяч километров.

Маркетинговые исследования показали, что уже к 2017 году мировой авиарынок может востребовать до 100 новых "Русланов".

"Русланы" обслуживают рынок перевозки уникальных крупногабаритных грузов, где сегодня 51% контролирует "Волга-Днепр" (10 машин), 40% - украинская компания "Авиалинии Антонова" и 9% у "Полета", у которых по 8 самолетов. Кроме того, перевозками занимаются и военные, у которых около 20 "Русланов".