Создан первый терабайтный винчестер

Компания Hitachi 5 января объявила о выпуске жесткого диска объемом в один терабайт, сообщает PC World. Новый винчестер называется Deskstar 7K1000, он будет продемонстрирован в ближайшие дни на крупнейшей американской выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Рекомендуемая розничная цена жесткого диска составит 399 долларов, что меньше, чем два диска по 500 гигабайт.

Deskstar 7K1000 будет состоять из пяти "тарелок", на каждой из которой умещается 200 гигабайт информации. Для достижения такой плотности упаковки используется технология перпендикулярной магнитной записи (perpendicular magnetic recording, PMR). Это первый винчестер Hitachi, использующий PMR и выполненный в формате 3,5 дюйма.

Скорость вращения Hitachi Deskstar 7K1000 составит 7200 оборотов в минуту. Устройство оснащено буфером в 32 мегабайта и поддерживает интерфейсы SATA II (3 гигабайта в секунду) и Parallel-ATA 133.

Согласно данным компании, конечным потребителям винчестер будет доступен в первом квартале 2007 года. Со второго квартала будут поставляться еще два варианта диска - CinemaStar для использования в цифровых видеомагнитофонах и корпоративная версия с сертифицированным временем наработки на отказ.

PC World