Ющенко: Кабмин не готов внедрять цифровое вещание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет Кабмин в провале внедрения в Украине общественного и цифрового вещания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая сегодня очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Президента, Кабинет министров не выполнил задач, поставленных в указах Президента и решениях СНБО, и за полтора года так и не организовал широкое обсуждение этого вопроса.

Президент отметил, что Кабинет министров оказался не готов внедрять цифровое вещание в Украине. По его словам, одним из тормозящих факторов этого процесса стало то, что в системе органов исполнительной власти сразу несколько органов без согласования между собой занимаются этим вопросом.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что у Украины не остается другого выбора, как приложить все усилия для перехода на цифровое вещание до 2012 года.

Президент призывал СНБО зафиксировать это положение в своем сегодняшнем решении. Как добавил В.ЮЩЕНКО, если Украина допустит, чтобы на ее информационном пространстве начали активно действовать другие государства, то это приведет к его потере навсегда.