Украина ждет итоги тендера на поставку Ан-74 Индии

Итоги тендера в Индии на поставку патрульных самолетов ожидаются в I квартале 2010г. Об этом сообщил журналистам генеральный конструктор Авиационного научно-технического комплекса им.Антонова Дмитрий Кива. Украинская фирма участвует в этом отборе с самолетом Ан-74 при поддержке индийских партнеров.

В феврале стало известно, что Украина предложила на конкурс минобороны Индии на поставку шести самолетов для ВМС и Береговой охраны многоцелевой морской патрульный самолетом Ан-74. Машина может использоваться для воздушного и морского патрулирования, электронной и радиоразведки, поддержки военных кораблей с возможностью противодействия противнику, а также для проведения поисково-спасательных операций, определения загрязнений морской поверхности.

Ан-74 отличается рядом значительных усовершенствований, проведенных совместно с партнерами из Франции, Германии, Швеции и других стран. Его легко переоборудовать для перевозки людей, эвакуации больных и раненных. Новый транспортный вариант Ан-74 может доставлять различные грузы, в том числе военного назначения, общей массой до 10 т.

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