Треть арестованных журналистов арестованы за интернет

Около трети журналистов, находящихся в тюрьмах различных стран мира, поплатились свободой за свои высказывания в Сети. К такому выводу пришел Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, далее - CTJ) в своем докладе, опубликованном в четверг, 7 декабря 2006 года, сообщает агентство AP.

Сейчас в местах лишения свободы находятся 49 интернет-журналистов. По мнению исполнительного директора CTJ Джоэла Саймона (Joel Simon), это свидетельствует об ужесточении контроля властей авторитарных государств над интернетом.

По данным CTJ, количество попавших в тюрьму журналистов за последние два года продолжает расти. Так, в 2005 году CTJ располагал данными о 125 заключенных под стражу репортерах, сегодня же их количество составляет 134 человека.

Лента.ру