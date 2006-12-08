Запуск шаттла ”Дискавери” отложен

Следующая попытка запуска шаттла "Дискавери" запланирована на субботу по местному времени. Об этом РИА Новостисообщили в пресс-службе американской национальной аэрокосмической администрации (НАСА).

"Запуск шаттла "Дискавери" в четверг отменен из-за неблагоприятных погодных условий - низкой облачности в районе космодрома. Руководители НАСА, основываясь на метеоданных, приняли решение осуществить следующую попытку девятого декабря в субботу в 20.47 по времени восточного побережья США", - сообщили в пресс-службе.

Однако, как отмечают метеорологи, вполне вероятно, что в субботу повторится ситуация с отменой старта из-за погодных условий.

Нынешний полет "Дискавери" станет 117-м полетом за историю работы шаттлов, 33-м по счету для самого "Дискавери" и 20-м полетом США к МКС в рамках ее строительства. Предполагается, что шаттл проведет в космосе 12 дней.

Этот полет шаттла, в какой-то мере, исторический. Впервые за последние четыре года шаттл доставит на МКС члена долгосрочной экспедиции Саниту Вильямс (Sunita Williams) - с момента катастрофы шаттла "Колумбия" членов экипажа МКС на орбиту доставляли российские "Союзы". Вильямс заменит на МКС представителя Европейского космического агентства Томаса Райтера (Thomas Reiter), который вернется на "Дискавери" на Землю. Вильмс же вернется на Землю в ходе миссии STS-118 шаттла "Эндевор" летом 2007 года.

Как отметили в пресс-службе, в ходе миссии астронавты должны обеспечить подачу электроэнергии с ранее установленных солнечных батарей на МКС.

"Дискавери" также доставит на МКС конструкцию, к которой будут крепиться новые элементы станции. Сегмент, стоимостью $11 миллионов, будет прикреплен к аналогичной конструкции, которая была установлена на МКС в сентябре в рамках полета к МКС шаттла "Атлантис".

Планируется, что шаттл останется пристыкованным к МКС семь дней, в ходе которых будут осуществлены три выхода в открытый космос.