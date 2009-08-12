Украинцы в июле меньше интересовались Интернетом

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за июль 2009 года, и пользователей, которые просматривали страницы в этом же и в прошлом месяце) в июле 2009 года снизился на 0,9% по сравнению с июнем 2009 года и составил 11,121 млн. чел. (в июне – 11,220 млн.).

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за июль 2009 года, которым располагает УНИАН.

География распределения пользователей Интернета в июле 2009 года продемонстрировала, что в основном украинские пользователи Интернета живут в столице и в крупных городах, - на первые 8 регионов Украины в июле 2009 года пришлось более 89% украинских пользователей Интернета.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в июле 2009 года пришлось 58,89% от всех пользователей Интернета в Украине. Далее следуют: Одесса (6,85%), Днепропетровск (5,32%), Донецк (5,02%), Харьков (4,79%), Львов (3,12%), Крым (2,81%), Запорожье (2,34%). Суммарная доля этих регионов составила в июле 2009 года 30,25%.

На остальные регионы Украины пришлось 10,28%.

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернета в Украине в июле 2009 года стали города Луцк (0,11% пользователей), Черновцы (0,22%) и Житомир (0,25%).

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети в июле 2009 года, составило более 3,795 млрд. минут, что на 0,71% меньше, чем в июне 2009 года.