В сети появилась возможная дата анонса смартфона Huawei с тройной камерой

16:39, 09 февраля 2018
Наука и IT
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Стала известна возможная дата презентации нового флагманского смартфона Huawei / Tech Today

Читайте такжеMeizu готовит к выпуску свой первый игровой смартфон Как сообщает Tech Today, согласно данным, приведенным в приглашении, производитель готовит анонс нового флагманского смартфона P20, а также смартфона P20 Plus, отличительной чертой которого будет тройная основная камера.

Кроме того, обе новинки, если учитывать слоган «see mooore with AI», получат поддержку систем искусственного интеллекта.

Согласно слухам, Huawei P20 получит безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9, а также чип Kirin 970

Ранее в сети показали первый полноэкранный смартфон от Nokia.

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Теги: #смартфон#Huawei