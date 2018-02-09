В сети появилась возможная дата анонса смартфона Huawei с тройной камерой

Согласно информации, которая просочилась в сеть, производитель готовится представить в Париже сразу две новинки – смартфоны P20 и P20 Plus.

Пресс-служба компании Huawei начала рассылать журналистам приглашение на мероприятие, которое должно состояться 27 марта в Париже.

Читайте такжеMeizu готовит к выпуску свой первый игровой смартфон Как сообщает Tech Today, согласно данным, приведенным в приглашении, производитель готовит анонс нового флагманского смартфона P20, а также смартфона P20 Plus, отличительной чертой которого будет тройная основная камера.

Кроме того, обе новинки, если учитывать слоган «see mooore with AI», получат поддержку систем искусственного интеллекта.

Согласно слухам, Huawei P20 получит безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9, а также чип Kirin 970

Ранее в сети показали первый полноэкранный смартфон от Nokia.