В Швейцарии изобрели гусеничную коляску-"вездеход" для людей с ограниченными возможностями (видео)
16:37, 08 февраля 2018
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Новая технология будет представлена в конце этого года.
В Швейцарии изобрели гусеничную коляску-"вездеход" для людей с ограниченными возможностями
Молодая команда из Швейцарии разработала инвалидную коляску-вездеход Scewo, который может самостоятельно подниматься по лестнице.
В обычных ситуациях пользователь использует только колеса, а гусеницы находятся под корпусом.
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Когда надо, они берут на себя движение пользователя, способны поднимать коляску по лестнице, легко передвигаться по снегу, льду, гравия и щебня.
Новая революционная инвалидная коляска может вскоре выйти на рынок. Продажа запланирована на конец 2018 года.
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