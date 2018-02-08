В Швейцарии изобрели гусеничную коляску-"вездеход" для людей с ограниченными возможностями (видео)

Новая технология будет представлена в конце этого года.

Молодая команда из Швейцарии разработала инвалидную коляску-вездеход Scewo, который может самостоятельно подниматься по лестнице.

В обычных ситуациях пользователь использует только колеса, а гусеницы находятся под корпусом.

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Когда надо, они берут на себя движение пользователя, способны поднимать коляску по лестнице, легко передвигаться по снегу, льду, гравия и щебня.

Новая революционная инвалидная коляска может вскоре выйти на рынок. Продажа запланирована на конец 2018 года.