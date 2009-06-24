1 июля - час «Х» для мобильного рынка Украины

Первое июля - час «Х» для мобильного рынка Украины. Ведь именно с этой даты запретят продажу незарегистрированных мобильных телефонов, пишет газета «Факты».

Звучит угрожающе. Но многие наши сограждане до сих пор не знают, что такое код IMEI мобильного телефона, как его проверить, и есть ли он в базе данных.

Это уникальный для каждого мобильного телефона номер, который присваивается на заводе во время изготовления. Базы IMEI есть практически во всех странах Европы. Они дают возможность защитить права потребителей от некачественных и временами опасных для здоровья мобильных аппаратов, а также бороться с контрабандой телефонов.

В прошлом году контрабандой на украинский рынок попадали девять из десяти мобильных телефонов. Но уже начиная с 31 июля завезенный нелегально мобильный просто нельзя будет подключить к сети украинских операторов.

ICTV