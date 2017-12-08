NVIDIA представила самую мощную видеокарту в мире (видео)

Компания NVIDIA представила, как утверждается, самый высокопроизводительный в мире графический ускоритель для персональных компьютеров.

Стоимость новой видеокарты под названием Titan V составит почти $3000, пишет "Новое время", ссылаясь на The Verge.

Конфигурация графического ускорителя Titan V предусматривает использование 5120 ядер CUDA и 640 ядер Tensor. Заявленная производительность достигает 110 Тфлопс в глубоком обучении. Базовая частота равна 1200 МГц, форсированная частота — 1455 МГц.

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Карта получила 12 ГБ памяти HBM2 против 16 ГБ у модели Tesla V100 от того же производителя. Итоговая пропускная способность подсистемы памяти составляет 652,8 ГБ/с. NVIDIA Titan V – это первая карта семейства Titan и первая потребительская модель (не Quadro и не Tesla) производителя с памятью HBM2.

Система охлаждения состоит из медного радиатора с испарительной камерой в основании, центробежного вентилятора и кожуха с черно-золотой расцветкой. Разработчики также отмечают, что это первый ускоритель потребительского уровня, построенный на базе архитектуры Volta.

Карта ориентирована на выполнение задач, связанных с работой искусственного интеллекта и моделирования научных экспериментов.

"Задачей Volta было раздвинуть внешние границы высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. С Titan V, мы вкладываем Volta в руки исследователей и ученых во всем мире. Я не могу дождаться, чтобы увидеть их прорывные открытия", - сказал основатель и генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг.

Видеокарта NVIDIA Titan V оценена в $2 999 и уже продается через фирменный онлайн-магазин NVIDIA в ряде стран.