Apple планирует выпустить iPhone с 6-дюймовым дисплеем и в металлическом корпусе - СМИ

Компания Apple, вероятно, выпустит новый iPhone с жидкокристаллическим дисплеем и в корпусе из металла.

Новинка с LCD-дисплеем выйдет в 2018 году, вместе с двумя моделями с OLED-экранами, сообщает "Новое время", посылая на Nikkei.

"6,1-дюймовый ЖК-модуль, вероятно, будет вставлен в металлический корпус, как в старых айфонах, он будет доступен в нескольких цветах. OLED-телефоны будут выпускаться в двух размерах: один около 6,3 дюймов, а другой - 5,8 дюйма", - рассказал источник издания.

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Отмечается, что использование металлического корпуса, скорее всего говорит об отказе от технологии беспроводной зарядки в этой модели. В то же время, не исключено, что Apple вернется к цветовой палитре iPhone 7.

Новая 6,1-дюймовая версия с LCD-экраном с пониженным разрешением окажется слегка упрощенной версией iPhone X и должна оказаться самой дешевой, ориентировочная стартовая цена составит от 649 до 749 долларов США.

Сообщение Nikkei в основном подтверждает более ранние прогнозы аналитика Минг-Чи Куо из компании KGI Securities. По его словам, в 2018 году нас ждет три новых смартфона Apple. В линейку войдут 5,8-дюймовая и 6,5-дюймовая версии с OLED-дисплеем, а также 6,1-дюймовая с LCD-экраном.