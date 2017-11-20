Ученые показали космическую "змею" (фото)

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок галактики, напоминающей гигантскую змею.

Данная галактика находится за огромным скоплением галактик MACSJ1206.2-0847, но благодаря гравитации скопления ее можна увидеть с Земли, правда, искаженную, передает SpaceTelescope.

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Свет от далекой галактики прибывает на Землю искаженным гигантским гравитационным влиянием скопления галактик.

Гравитационная линза — массивное тело (планета, звезда, галактика, скопление галактик, скопление темной материи), изменяющее своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения, подобно тому, как обычная линза изменяет направление светового луча.

Как сообщал УНИАН, с помощью телескопа ALMA в Чили астрономы обнаружили колоссальный объект, который в настоящее время считается самым крупным слиянием галактик из известных человечеству.