Украинцы смогут наблюдать метеоритный дождь
04:52, 08 октября 2017Наука и IT
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Октябрьский звездный дождь - это метеорный поток Дракониды. Данное явление лучше всего видно после заката и до полуночи.
Украинцы смогут любоваться метеоритным дождем / flickr.com/photos/dianasch
7 и 8 октября украинцы смогут наблюдать в небе так называемый звездный дождь. Об этом сообщает Sciencealert.
Отмечается, что лучше всего метеоритный дождь будет видно в северном полушарии. При этом явление не нужно ждать до рассвета: его лучше всего будет видно после заката и до полуночи.
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Дракониды, или октябрьский звездный дождь, — метеорный поток, связанный с кометой 21P/Джакобини — Циннера. Действует в начале октября, максимальное число метеоров наблюдается 8-10 октября.
Как сообщал УНИАН, одно из самых красивых и самых известных явлений ночного неба Северного полушария – метеорный поток Персеиды – наблюдали 12 – 14 августа.
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