iPhone 8 Plus стал самым автономным флагманом на рынке: более 10 часов работы

Эксперты протестировали новый iPhone 8 Plus на время автономной работы и получили рекордный показатель - более 10 часов работы. Об этом пишет PhoneArena.

Такой результат во многом был достигнут благодаря новому чипу A11 Bionic - 64-битный 6-ядерный ARM-микропроцессор 2017 года. Далее в рейтинге оказались смартфоны Xiaomi Mi 6 и HTC U11, которые проработали чуть более девяти часов.

Зато заряжается iPhone 8 Plus хуже конкурентов. На полную зарядку устройству требуется 178 минут, в то время как все флагманы на Android заряжаются почти вдвое быстрее. Лидером стал LG G6, который заряжается около 96 минут.

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Ранее сообщалось, что новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки.