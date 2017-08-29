Капсулу скоростного "поезда" Hyperloop разогнали до 324 километров в час (видео)

Основатель Tesla и SpaceX Элон Маск обнародовал видео тестового запуска революционной системы Hyperloop, в котором транспортный модуль удалось разогнать до 324 км/час всего за несколько секунд. Как пишет Science Alert, кадры были сняты на конкурсе SpaceX Hyperloop Pod в минувшие выходные.

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Соревнования прошли в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, штат Калифорния. Победил проект команды из 30 студентов Мюнхенского технического университета в Германии, известный как WARR Hyperloop.

Модуль WARR Hyperloop изготовлен из углеродного волокна, питается от электродвигателя мощностью 50 кВт и весит всего 80 кг.

Маск отмечает, что в пассажирской версии ускорение не будет выглядеть столь угрожающе, внутри модуля человек его почти не почувствует.

Система Нyperloop использует кабину, которая перемещается в вакуумной трубе с помощью магнитной левитации. Согласно расчетам, полностью функционирующий модуль сможет достичь скорости более 1200 км / ч, что позволит ему конкурировать с коммерческими самолетами.