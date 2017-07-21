Илон Маск заявил о согласии властей на сооружение линии Hyperloop

Основатель ракетно-космической фирмы SpaceX и компании-производителя электрокаров Tesla бизнесмен Илон Маск заверил, что получил от правительства США устное согласие на сооружение линии скоростного поезда Hyperloop, передает Deutsche Welle.

По данным Маска, подземная линия должна соединить города Нью-Йорк и Вашингтон. Бизнесмен уверяет, что поездка Hyperloop от американской столицы до крупнейшего города страны продлится всего 29 минут. Он пояснил, что линия сверхбыстрого поезда проляжет от центральной части Вашингтона до центра Нью-Йорка.

Хоть в ближайшем будущем придется проделать много работы для получения всех необходимых разрешений, Маск говорит, что "оптимистично" оценивает шансы на скорейшее завершение всех процедур.

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Ранее Маск прогнозировал, что на то, чтобы соединить системой "трубопоездов" Сан-Франциско и Лос-Анджелес понадобится меньше шести миллиардов долларов США, а само строительство продлится, по его оценкам, от семи до 10 лет, передает Reuters.

Главной "изюминкой" замысла Hyperloop является атмосферное давление в трубах, по которым мчится поезд. Там оно должно быть существенно ниже, чем снаружи, что уменьшит сопротивление воздуха.

Оптимистичные заявления Маска прозвучали на фоне продолжающегося падения стоимости акции компании-производителя электромобилей Tesla, совладельцем которой он является, отмечает Deutsche Welle. На протяжении последнего месяца биржевая стоимость акций компании, после обнародования показателей выпуска электрокаров за второй квартал снизилась с более чем 340 долларов до около 281 доллара за акцию.