Opel Astra получит версию с кузовом седан (фото)

На предстоящей автомобильной выставке в Стамбуле, которая откроется в ноябре 2006 года, компания Opel представит модификацию модели Opel Astra с кузовом седан. Этот автомобиль был разработан немецкой маркой специально для тех рынков, где наибольшим спросом пользуются машины именно с таким типом кузова - Турция и ряд стран Центральной и Восточной Европы. Выпускать четырехдверную Opel Astra планируют в Польше.

Колесная база седана составляет 2,70 метра - это почти на девять сантиметров больше, чем у пятидверного хэтчбека Opel Astra. При этом габаритная длина новинки составляет 4.62 метра, что на 37 сантиметров больше, чем у базовой модели. Размер багажника - чуть больше 500 литров.

Комплектоваться новый автомобиль, по предварительным сведениям, будет двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами, мощностью от 90 до 140 лошадиных сил.

Лента.ру