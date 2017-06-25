Ученые назвали причину, по которой человечество погибнет

Ученые считают, что человечество может погибнуть через 1,5 миллиарда лет, и причиной этого не будет глобальное потепление, нехватка ресурсов или война. Убить человечество способно Солнце, которое сейчас способствует жизнедеятельности, передает TechNews.

Читайте такжеВ Солнечной системе допустили существование второго Марса

Дело в том, что наше светило постоянно повышает свой градус. С годами оно становится все горячее. Из-за этого земные температуры также будут повышаться. Это приведет к непоправимым последствиям. В первую очередь, начнут высыхать водоемы. Одновременно с этим участятся дожди. Все это разрушит экосистемы. Кроме того, серьезный ущерб жизни нанесет радиация. Она и убьет окончательно все живое.

В своих исследованиях специалисты совсем не учитывали показатели нарастания глобального потепления. Ведь оно провоцирует повышение температуры совсем немного. Это также имеет влияние на экосистемы, но оно очень мало по сравнению с тем, как на это все влияет Солнце.