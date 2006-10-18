Новый концепт Fiat разработали в Бразилии (фото)

Бразильское отделение компании Fiat представило концептуальный автомобиль FCC Adventure собственной разработки. Модель была показана публике на местном автосалоне в Сан-Паулу, сообщает Autoblog.com.

Дизайн FCC Adventure достаточно агрессивен и напоминает гибрид спортивного хэчбэка и компактного внедорожника. Автомобиль получил уникальную трехцветную раскраску, которую вряд ли удастся воспроизвести на серийных моделях.

Несмотря на "грозный" внешний вид, FCC Adventure не является внедорожником. Это переднеприводный автомобиль с независимой подвеской всех колес и спортивными колесами. На концепт установлен силовой агрегат от хэчбэка Fiat Stilo Abarth. Это пятицилиндровый мотор объемом 2,4 литра и мощностью 167 лошадиных сил.

Планов выпускать модель серийно у компании нет, однако не исключено, что удачную разработку бразильских дизайнеров Fiat покажет на на других автосалонах за пределами Южной Америки.

Лента.ру