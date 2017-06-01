Китайский беспилотник на солнечных батареях поднялся в ближний космос

Китайская академия аэрокосмических наук и технологий разработала новый тип беспилотного летательного аппарата, оснащенного солнечными батареями. Беспилотник, получивший название «Цайхун» («Радуга»), успешно совершил первый полет на высоте 20 км. Об этом сообщает центральное телевидение Китая CCTV, передает РБК.

Аппарат может быть использован как в военных, так и в гражданских целях, включая предупреждение о стихийных бедствиях и наблюдение за морскими акваториями. Беспилотник также может применяться в спасательных и антитеррористических операциях. Благодаря установленным солнечным батареям он способен долгое время находиться в воздухе.

Читайте такжеАстронавт показал снимок Луны, снятый из космоса

Пекин стал третьим после Вашингтона и Лондона, кому удалось осуществить запуск беспилотного аппарата на солнечных батареях на такую высоту, передает телеканал.

Первый испытательный полет «Цайхун» совершил 31 августа 2015 года в провинции Ганьсу. Тогда газета People's Daily сообщала, что размах крыла аппарата составляет 20 м. Грузоподъемность беспилотника — 900 кг, взлетный вес — до 3 т.