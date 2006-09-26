Три основных требования Philips Ukraine

Компания Philips объявила в Украине конкурс изобретателей и новаторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам генеральный директор компании Philips Ukraine Йоост ЛЕЕФЛАНГ.

По его словам, конкурс проводится с 1 августа по 31 октября текущего года. Цель конкурса – содействие развитию инновационных технологий, а также улучшение инвестиционного климата в Украине.

Й.ЛЕЕФЛАНГ отметил, что жюри конкурса будет оценивать представленные изобретательские проекты по трем главным критериям: они будут созданы для человека, максимально просты в эксплуатации и высокотехнологичны.

По результатам конкурса в конце ноября предполагается провести выставку проектов участников. Предполагается, что специальное жюри выберет победителя, который получит приз в размере 100 тыс. грн.

Й.ЛЕЕФЛАНГ отметил также, что компания не будет претендовать на любые права интеллектуальной собственности на проекты, но и не будет принимать участия во внедрении данных технологий в серийное производство.