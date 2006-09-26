Уникальный ретромобиль на базе кабриолета BMW 650i (фото)

Группа российских дизайнеров и инженеров, ранее работавших в ателье A:Level, закончили постройку уникального кабриолета - реткрокара, созданного на базе модели BMW 650i. Премьера стилизованной под "Волгу-21" новинки состоялась на гонке суперкаров "Формула Донстрой", которая прошла в Москве 23 сентября.

При постройке этой машины от автомобиля-донора оставили только шасси с двигателем и трансмиссией, силовую структуру кузова и салон, а все кузовные панели у нового кабриолета уникальные. Эти детали либо изготавливались на основе оригинальных, снятых со старой "Волги", либо создавались "с нуля". От серийной BMW 650i остался и сложный механизм складывающейся крыши - кардинально его переделывать разработчики не решились, а ограничились лишь мелкой модернизацией под новый кузов.

Динамические характеристики ретро-кабриолета пока не сообщаются. Известно лишь, что под капотом новинки расположился тот же 4,8-дитровый мотор V8 мощностью 368 лошадиных сил, что и на донорском автомобиле. Стоимость всех переделок также пока не разглашается.

Лента.ру