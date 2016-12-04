Физика Стивена Хокинга выписали из больницы в Риме
02:22, 04 декабря 2016Мир
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Британского физика Стивена Хокинга выписали из больницы в Риме, куда он был госпитализирован накануне.
Стивен Хокинг / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Представитель клиники Джемелли, где обычно проходят лечение священники, сообщил, что состояние Хокинга хорошее и он может вернуться в Великобританию в субботу, как и планировал.
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Накануне вечером представитель Хокинга сообщил, что ученый, прибывший в Рим для участия в симпозиуме в папской Академии наук, почувствовал недомогание, после чего был доставлен в клинику.
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