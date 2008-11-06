Olympus выпустила цифрозеркалку с поворотным экраном

Компания Olympus представила цифровую зеркальную фотокамеру E-30, сообщает TechRadar. Она оснащена поворотным 2,7-дюймовым экраном, который может использоваться для визирования кадра, и поступит в продажу в начале 2009 года по цене 1300 долларов.

Камера оснащена 12,3-мегапиксельной матрицей со светочувствительностью от 100 до 3200 ISO. Olympus E-30 поддерживает 11-точечный автофокус и систему стабилизации изображения.

За обработку изображения в камере отвечает процессор TruePix III+. Также в E-30 реализована система обработки изображения Art Filters, позволяющая без помощи компьютера наложить на фотографию один из шести фильтров. Для хранения фотографий можно использовать карту памяти формата CompactFlash или xD-Picture.

Лента.ру