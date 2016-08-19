Twitter заблокировал 235 тысяч аккаунтов за пропаганду тероризма

04:03, 19 августа 2016
Наука и IT
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С февраля 2016 года руководство Twitter заблокировало 235 тыс. аккаунтов за нарушение правил соцсети о пропаганде терроризма. 

REUTERS

Об этом сообщается в блоге сервиса, передает РБК.

В сообщении говорится, что количество ежедневных блокировок аккаунтов увеличилось более чем на 80%. В особенности, множество каналов блокируется сразу после терактов. В целом за последний год в Twitter было заблокировано 360 тыс. аккаунтов.

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В Twitter также отметили, что «волшебного» алгоритма для выявления террористического содержания в интернете нет. При этом сервис продолжает использовать другие технологии, которые помогают бороться с нарушениями политики Twitter.

Ранее в Twitter сообщали о блокировке более 125 тыс. аккаунтов, связанных с террористами, с середины 2015 года. Тогда в компании отметили, что большинство аккаунтов имели отношение к террористической организации «Исламское государство» 

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