Twitter заблокировал 235 тысяч аккаунтов за пропаганду тероризма

Об этом сообщается в блоге сервиса, передает РБК.

В сообщении говорится, что количество ежедневных блокировок аккаунтов увеличилось более чем на 80%. В особенности, множество каналов блокируется сразу после терактов. В целом за последний год в Twitter было заблокировано 360 тыс. аккаунтов.

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В Twitter также отметили, что «волшебного» алгоритма для выявления террористического содержания в интернете нет. При этом сервис продолжает использовать другие технологии, которые помогают бороться с нарушениями политики Twitter.

Ранее в Twitter сообщали о блокировке более 125 тыс. аккаунтов, связанных с террористами, с середины 2015 года. Тогда в компании отметили, что большинство аккаунтов имели отношение к террористической организации «Исламское государство»