Subaru представит новую Impreza (фото)

Японский концерн в 2007 году готов представить сразу две версии Impreza следующего поколения.

Ожидается, что 5-дверный хэтчбек появится в Великобритании следующим летом, следом за ним – традиционный седан. Обе машины – полноприводные, созданы на общей платформе, комплектуются оппозитными двигателями Subaru.

Концепт хэтчбека Impreza, основанного на шоу-каре Subaru B5, представленном на автосалоне в Токио (Tokyo Motor Show) в 2005 году, публика сможет увидеть на автомобильной выставке в Женеве весной 2007 года.

Главный инженер проекта Impreza Хироши Мори (Hiroshi Mori) заявил, что автомобиль стал легче по весу и дешевле предыдущей версии. Колесная база стала короче. Будут предлагаться два двигателя – 1,5- и 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 300 л.с.; 5- и 6-ступенчатая механическая коробка передач плюс 5-ступенчатая автоматика.

Autonews.ru