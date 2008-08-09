Тимошенко расширила полномочия служб спецсвязи и защиты информации

Кабинет Министров Украины постановлением № 697 от 6 августа 2008 года дополнил Положение об Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, сейчас к компетенции Администрации Государственной службы спецсвязи и защиты информации отнесено определение порядка приобретения, перевозки, ношения и использования огнестрельного оружия, боевых припасов к ней, других предметов и материалов, на которые распространяется разрешительная система, а также порядка организации службы по охране объектов, помещений, систем, сетей, комплексов, средств правительственной и специальной связи, ключевых документов к средствам криптографической защиты.